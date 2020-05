Mulher é presa por violência doméstica depois de agredir marido

Um homem de 59 anos acionou a polícia militar (PM) durante a noite deste domingo (03), no Núcleo Dom Romeu, em Apucarana, depois de ser agredido pela esposa durante uma briga.

Ele contou aos policiais que há semanas o casal tem se desentendido, e que após tomarem bebidas alcoólicas, começaram novamente uma discussão, onde a esposa, de 49 anos, o teria agredido com uma pedra na cabeça e com várias mordidas no tórax, que resultaram em diversas lesões na vítima.

A mulher foi encaminhada para a delegacia pelo crime de lesão corporal e violência doméstica.