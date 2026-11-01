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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa por 'vender' crack e cocaína no próprio bar no Jardim Veneza em Apucarana

Suspeita foi detida por equipe da Rotam com diversas porções de cocaína e de crack, dinheiro e celulares que foram usados como pagamento por drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é presa por 'vender' crack e cocaína no próprio bar no Jardim Veneza em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher de 55 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de sábado (31), em um bar no Jardim Veneza, em Apucarana (PR). Durante a abordagem, a Polícia Militar (PM) apreendeu porções de crack e cocaína, R$ 545,65 em dinheiro, três balanças de precisão e quatro celulares que, segundo a suspeita, foram deixados por usuários como forma de pagamento.

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A equipe da Rotam foi até o estabelecimento após receber denúncias de que uma mulher comercializava crack e cocaína no local. Durante a abordagem, estavam no imóvel a suspeita, o marido dela, de 60 anos, e o neto, de 15 anos.

Questionada sobre a existência de drogas, a mulher inicialmente negou, mas depois indicou aos policiais que havia entorpecentes guardados em um imóvel nos fundos do bar. Em um dos quartos, dentro de um calçado sobre o guarda-roupas, foram encontradas pedras de cocaína e crack.

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Em buscas complementares, os policiais localizaram outras porções de crack fracionadas e embaladas, além de mais cocaína, em um armário da cozinha. Segundo a PM, diante dos materiais encontrados, a mulher confessou que comercializava drogas no estabelecimento.

Também foram apreendidos uma máquina de cartão, duas tesouras com vestígios de entorpecentes e materiais plásticos utilizados para fracionar e embalar as drogas.

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O Canil Setorial do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado e realizou buscas com um cão farejador, mas nenhum outro material ilícito foi localizado.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP), junto com as drogas e os objetos apreendidos.

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