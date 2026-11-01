Mulher é presa por 'vender' crack e cocaína no próprio bar no Jardim Veneza em Apucarana

Suspeita foi detida por equipe da Rotam com diversas porções de cocaína e de crack, dinheiro e celulares que foram usados como pagamento por drogas

Uma mulher de 55 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de sábado (31), em um bar no Jardim Veneza, em Apucarana (PR). Durante a abordagem, a Polícia Militar (PM) apreendeu porções de crack e cocaína, R$ 545,65 em dinheiro, três balanças de precisão e quatro celulares que, segundo a suspeita, foram deixados por usuários como forma de pagamento.

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A equipe da Rotam foi até o estabelecimento após receber denúncias de que uma mulher comercializava crack e cocaína no local. Durante a abordagem, estavam no imóvel a suspeita, o marido dela, de 60 anos, e o neto, de 15 anos.

Questionada sobre a existência de drogas, a mulher inicialmente negou, mas depois indicou aos policiais que havia entorpecentes guardados em um imóvel nos fundos do bar. Em um dos quartos, dentro de um calçado sobre o guarda-roupas, foram encontradas pedras de cocaína e crack.

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Em buscas complementares, os policiais localizaram outras porções de crack fracionadas e embaladas, além de mais cocaína, em um armário da cozinha. Segundo a PM, diante dos materiais encontrados, a mulher confessou que comercializava drogas no estabelecimento.

Também foram apreendidos uma máquina de cartão, duas tesouras com vestígios de entorpecentes e materiais plásticos utilizados para fracionar e embalar as drogas.

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O Canil Setorial do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado e realizou buscas com um cão farejador, mas nenhum outro material ilícito foi localizado.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP), junto com as drogas e os objetos apreendidos.