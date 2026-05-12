Mulher é presa por "resgatar" quadrilha após roubo de R$ 20 mil em Apucarana

Uma mulher foi presa em flagrante na cidade de Arapongas (PR) por envolvimento em um roubo à mão armada ocorrido na manhã de segunda-feira (11), em um estabelecimento comercial localizado na Rua das Nações, nas proximidades do Country Club, de Apucarana (PR). A prisão ocorreu após as investigações apontarem que a suspeita teria feito o transporte dos criminosos, fato que foi confirmado pela mesma. As informações foram detalhadas pelo delegado da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Dr. Victor Hugo Torres, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (12).

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De acordo com as investigações, pelo menos seis pessoas estão envolvidas no esquema criminoso. A ação direta no estabelecimento contou com três assaltantes, que renderam e amarraram o proprietário, roubando aparelhos eletrônicos, objetos de informática e perfumes. Um prejuízo estimado em R$ 20 mil reais. “As informações preliminares davam conta que pelo menos três indivíduos teriam adentrado a um estabelecimento, lá rendido o proprietário, utilizando-se de grave ameaça com o emprego de arma de fogo”, explicou o delegado.

A fuga e a prisão

O plano do grupo foi frustrado quando um dos carros usados na ação, um modelo Citroën, apresentou pane e foi abandonado na Rua Ponta Grossa, em Apucarana. As equipes do setor de furtos e roubos da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, rastrearam o trajeto por meio de câmeras de segurança. “Constatamos que durante a fuga haviam dois veículos. Um veículo Citroën passou a apresentar defeitos, no percurso foi feito o transbordo de todo material para um outro veículo que estava acompanhando o roubo. Então, identificamos dois veículos, pelo menos seis pessoas envolvidas nesse crime”, detalhou o Dr. Victor Hugo Torres.

A Polícia Militar localizou o proprietário de um dos veículos, que afirmou tê-lo emprestado a uma mulher residente em Arapongas. Ela foi capturada, encaminhada à central de flagrantes e autuada pelo crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

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Segundo o delegado, a suspeita admitiu o envolvimento logístico: “Ela teria admitido ao delegado durante o plantão que ela teria aceitado fazer o transporte desses criminosos pelo valor de 1.000 reais com o carro emprestado do seu proprietário”, disse.

Investigações continuam

O caso segue em investigação na fase que a polícia classifica como "embrionária". Equipes coletaram digitais no local do crime e no carro abandonado, provas que devem auxiliar na identificação dos demais assaltantes. A mulher presa repassou algumas características físicas dos comparsas, mas não forneceu dados completos.

A polícia também não descarta a hipótese de que os criminosos tenham recebido informações privilegiadas. “Nenhuma hipótese foi descartada ainda. Nós estamos trabalhando com todas as hipóteses nesse momento. É algo que realmente chama a atenção o fato de ter o conhecimento de toda a movimentação que havia lá, de todo o material que tinha lá”, pontuou o delegado da 17ª SDP.

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Entenda o crime

Uma empresa localizada na Rua das Nações, nas proximidades do Country Club, foi alvo de uma quadrilha na manhã de segunda-feira (11). Pelo menos quatro criminosos participaram do assalto, que resultou em um prejuízo estimado em R$ 20 mil em aparelhos eletrônicos e perfumes. O proprietário do estabelecimento foi rendido, amarrado e vendado durante a ação.

De acordo com os relatos, a invasão começou quando dois homens armados entraram no local. Um deles, portando uma pistola, identificou-se falsamente como policial militar e anunciou o assalto. Enquanto a vítima era imobilizada, um terceiro integrante do grupo entrou na loja para ajudar a vasculhar o ambiente e recolher as mercadorias.

A ação durou cerca de 10 minutos. Os criminosos roubaram diversos aparelhos de alto valor, incluindo mais de uma dezena de celulares de diferentes marcas, tablets, perfumes e um aspirador robô. Quando os assaltantes saíram, a vítima conseguiu se desamarrar a tempo de ver o grupo fugindo em um carro modelo Citroën C4 Pallas, de cor escura, onde um quarto comparsa os aguardava ao volante.

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A recuperação de parte dos bens começou minutos após o crime. A vítima utilizou um aplicativo de rastreamento e localizou o próprio celular, que havia sido abandonado na calçada de uma rua próxima ao Posto Fama. A perícia foi acionada para recolher o aparelho com segurança e preservar possíveis provas.

Ainda durante a manhã, a polícia e a Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram o carro usado na fuga, que foi deixado estacionado na Rua Ponta Grossa, na região central. Testemunhas relataram ter visto três homens saindo do veículo e se separando a pé. Um dos suspeitos chamou a atenção por possuir tatuagens no rosto, uma em formato de gota e outra de cruz, e usar calça clara. Outro vestia um moletom verde e carregava uma sacola plástica branca.

Os peritos analisaram o veículo abandonado e encontraram, escondidos embaixo do banco do passageiro, uma peça de computador, um perfume e um tablet levados da empresa. O carro e os objetos recuperados foram apreendidos e encaminhados à delegacia da cidade, que agora investiga o caso para identificar e prender os assaltantes.