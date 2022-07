Mulher é presa por maus-tratos contra cadela prenha em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cadela estava há dois em trabalho de parto

Uma mulher, de 48 anos, foi presa em flagrante e sem direito a fiança nesta quinta-feira (21) por maus-tratos contra uma cadela prenha em Apucarana, no norte do Paraná. O caso ocorreu na Rua Eda Santo Menegazzo, Loteamento Santa Cândida, e foi registrado pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

A polícia, que foi acionada pela vizinha da proprietária da casa onde estava o animal, contou com o apoio do Canil Municipal. De acordo com a equipe, a cachorra estava em trabalho de parto há dois dias, enfraquecida e sem receber nenhuma assistência de sua dona.

Além disso, ainda de acordo com a PM, o animal estava amarrado com correntes e também em situação precária. Após resgatar a cadela, que foi encaminhada pelo canil até um veterinário, a dona da casa foi levada presa para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, onde foi presa em flagrante.

Siga o TNOnline no Google News