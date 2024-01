Mulher é presa por invadir casa e roubar idosa no Jardim Ponta Grossa

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta quinta-feira (11) uma mulher de 36 anos que tentou roubar uma idosa em uma residência no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada na Rua Carlos Cavalcante. A criminosa teria aberto o portão da casa e invadido a cozinha, enquanto a moradora, uma idosa, estava em outro cômodo.

A vítima, ao chegar na cozinha, encontrou uma bolsa jogada no chão e percebeu o crime. Ela chamou o filho, que mora em uma casa aos fundos e conseguiu alcançar a a autora.

A equipe policial chegou na sequência e, depois de algemar a criminosa, encontrou R$ 217,00 que foram levados da residência da idosa. A moradora e a autora foram conduzidas à delegacia de Apucarana.

A mulher detida deve responder pelo crime de roubo por ter ocorrido agressões entre ela e o filho da vítima durante a tentativa de contê-la.

