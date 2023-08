Mulher é presa em flagrante por furtar produtos de loja em Apucarana

Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 16 de agosto, após cometer um furto em uma loja no centro de Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), ela havia subtraído alguns produtos, como um urso de pelúcia, um drone e outros itens, de um estabelecimento comercial situado na Rua Doutor Oswaldo Cruz. O crime contou com a participação de um outra pessoa, mas ela não foi encontrada pelas autoridades.

A prisão da mulher aconteceu após a corporação ser acionada através do 190, onde foi informado que a loja estava sendo arrombada. Assim que uma equipe compareceu ao local, entrou em contato com o funcionário de uma empresa de segurança, que tinha acesso ao circuito de monitoramento. (Veja as imagens dos envolvidos no crime abaixo)

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Bebê de 1 ano teve 90% do corpo queimado em incêndio, dizem bombeiros

Por meio das imagens das câmeras, foi possível identificar os responsáveis pelo furto. Com a identificação dos criminosos, os militares realizaram um patrulhamento e conseguiram encontrar uma das autoras do arrombamento.

Em conversa com a PM, ela disse que deixou os objetos furtados em lixeiras próximas ao local em que o crime ocorrreu. Diante disso, os militares a prenderam em flagrante.

continua após publicidade

Nas imagens abaixo, é possível ver a mulher envolvida na crime e, na sequência, uma outra pessoa correndo. Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News