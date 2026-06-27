Mulher é presa em flagrante após furtar duas lojas no centro de Apucarana

Suspeita levou roupas e cosméticos, mas foi contida por populares e pela Polícia Militar durante a fuga

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (26), no centro de Apucarana, após cometer dois furtos em estabelecimentos comerciais da região. A suspeita tentou fugir em direção ao bairro Vila Apucaraninha, mas foi localizada e detida pela Polícia Militar com o apoio de pedestres que testemunharam a ação.

📰 LEIA MAIS: Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe policial realizava um deslocamento de rotina pela Avenida Curitiba quando foi abordada por populares. As testemunhas apontaram a direção da fuga da mulher, que havia acabado de furtar uma loja de cosméticos. Com base na descrição das roupas da suspeita — uma jaqueta cinza —, os policiais iniciaram as buscas e a encontraram cercada por pessoas que acompanhavam a sua retirada do local.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que a mulher carregava os produtos levados da loja de beleza. Enquanto a ocorrência era registrada, a gerente de uma outra loja de departamentos próxima apareceu no local e reconheceu a jaqueta cinza que a suspeita vestia: a peça também havia sido furtada de seu estabelecimento minutos antes.

Ambos os comércios cederam as imagens das câmeras de segurança à polícia. As gravações registraram com clareza toda a ação da suspeita nas duas lojas, além do momento em que funcionárias tentaram segui-la logo após o crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com as mercadorias recuperadas, para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde foram tomadas as medidas legais.