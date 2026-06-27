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DUPLO FURTO

Mulher é presa em flagrante após furtar duas lojas no centro de Apucarana

Suspeita levou roupas e cosméticos, mas foi contida por populares e pela Polícia Militar durante a fuga

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:33:44 Editado em 27.06.2026, 07:33:41
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Mulher é presa em flagrante após furtar duas lojas no centro de Apucarana
Autor Situação aconteceu na tarde desta sexta-feira (26) - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (26), no centro de Apucarana, após cometer dois furtos em estabelecimentos comerciais da região. A suspeita tentou fugir em direção ao bairro Vila Apucaraninha, mas foi localizada e detida pela Polícia Militar com o apoio de pedestres que testemunharam a ação.

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A equipe policial realizava um deslocamento de rotina pela Avenida Curitiba quando foi abordada por populares. As testemunhas apontaram a direção da fuga da mulher, que havia acabado de furtar uma loja de cosméticos. Com base na descrição das roupas da suspeita — uma jaqueta cinza —, os policiais iniciaram as buscas e a encontraram cercada por pessoas que acompanhavam a sua retirada do local.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que a mulher carregava os produtos levados da loja de beleza. Enquanto a ocorrência era registrada, a gerente de uma outra loja de departamentos próxima apareceu no local e reconheceu a jaqueta cinza que a suspeita vestia: a peça também havia sido furtada de seu estabelecimento minutos antes.

Ambos os comércios cederam as imagens das câmeras de segurança à polícia. As gravações registraram com clareza toda a ação da suspeita nas duas lojas, além do momento em que funcionárias tentaram segui-la logo após o crime.

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A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com as mercadorias recuperadas, para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde foram tomadas as medidas legais.

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