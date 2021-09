Da Redação

Mulher é presa com pinos de cocaína nos seios em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta quarta-feira (22), uma mulher, de 47 anos, com drogas guardadas nos seios e também em seu carro no Jardim Ponta Grossa. Com ela, a PM localizou três pinos de cocaína e dentro do carro foram encontrados 83 gramas de maconha.

Em patrulhamento, a Polícia Militar de Apucarana viu um Gol vermelho em atitude suspeita e deu voz de abordagem à condutora, a mulher, de 47 anos.

Ela disse aos policiais que tinha três pinos de cocaína nos seios, pesando posteriormente dois gramas. Dentro do carro, a equipe também encontrou um invólucro com maconha, pesando 83 gramas.

A mulher confessou à equipe que as drogas eram delas. Foi dada voz de prisão e a autora foi encaminhada até a 17ª SDP. Como o carro possuía débitos, ele foi levado pela equipe até o pátio do 10º BPM.