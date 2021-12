Da Redação

Mulher é presa com drogas saindo de ônibus em Apucarana

Uma mulher, de 22 anos, foi presa saindo de um ônibus pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, nesta quinta-feira (23), com 16 gramas de crack, três gramas de maconha, R$ 89 trocados e objetos utilizados para comercializar drogas. A ocorrência foi registrada na Avenida Paraná, área central da cidade.

Após denúncia anônima, a equipe se deslocou até a rua que aconteceria o desembarque e encontrou a autora voltando de uma viagem da cidade de Rolândia. Ao ser questionada sobre o suposto tráfico de drogas, ela informou que estava com uma porção de crack na boca e em sua bolsa tinham mais duas porções maiores da mesma droga, pesando 12 gramas, além de R$ 89 em notas diversas.

De acordo com a PM, a mulher confessou que tinha mais drogas em sua casa e a equipe foi com ela até o local. Na residência, os policiais encontraram mais uma porção de crack, pesando quatro gramas e uma porção de maconha, que pesou três gramas, além de um prato e uma lâmina com resquícios de droga, e um plástico filme para embalar os entorpecentes.

A mulher foi presa e encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.