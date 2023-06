Mulher é presa com drogas em casa onde estava com filhos de 2 e 4 anos

Droga foi localizada com ajuda do cão Buddy, do Canil da PM

Uma mulher de 28 anos foi presa pela Rotam, da Polícia Militar (PM), por tráfico de drogas no Residencial Sumatra, em Apucarana, na noite desta terça-feira (20). Ela foi abordada pelos policiais na Rua Carteiro Hernandes da Silva após denúncias anônimas repassadas à PM pelo telefone 190 de que a suspeita comandava um ponto de drogas no local.

Após abordagem, a Rotam obteve a informação de que as drogas estavam escondidas no quintal de casa. O canil da PM foi chamado para auxiliar nas buscas. Com apoio do cão farejador Buddy, a Rotam localizou uma sacola plástica com 9 pinos de cocaína e 64 porções de crack.

A mulher foi presa em flagrante. No momento da prisão, ela estava com dois filhos pequenos de 2 e 4 anos de idade. As crianças foram deixadas a pedido da presa com uma amiga no Sumatra, segundo informações no boletim de ocorrências divulgado pela Rotam.

Os policiais também apreenderam R$ 122 em dinheiro. Ela foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para os procedimentos legais.

