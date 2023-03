Mulher é presa com celular roubado no final de 2022, em Apucarana

Da Redação

Celular foi recuperado nesta quarta (8), quatro meses depois do roubo

Uma mulher foi presa e um celular roubado em novembro de 2022 foi recuperado nesta quarta-feira (8), no Jardim Aeroporto, de Apucarana. A ocorrência foi realizada pela Polícia Civil. O aparelho foi levado pelos ladrões de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Central do Paraná, quando a vítima foi levada para o Parque da Raposa, amarrada e posteriormente, seu veículo, um VW Gol, foi queimado.

-LEIA MAIS: Carro de homem que foi assaltado e amarrado é encontrado queimado

Após investigação e com autorização judicial, nesta quarta (8), foi cumprida a ordem judicial e o aparelho foi recuperado com a mulher, de 44 anos, que estava com o smartphone Xiaomi Redmi 9, avaliado em cerca de R$ 2 mil.

Após deliberação da autoridade policial, a detida irá responder pelo crime de receptação culposa com pena de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

