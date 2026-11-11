Mulher é presa com 160g de maconha no centro de Apucarana

Entorpecente estava escondido em uma mochila dentro do carro da suspeita; denúncia anônima motivou a abordagem

Uma mulher foi detida na tarde desta terça-feira (10) suspeita de transportar drogas na região central de Apucarana. A prisão aconteceu na Rua Professor Erasto Gaertner, após a Polícia Militar (PM) receber denúncias indicando que um veículo estaria sendo utilizado para a entrega de entorpecentes.

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Segundo as informações da PM, a motorista dirigia um Chevrolet Prisma que correspondia exatamente às características repassadas de forma anônima. Os policiais localizaram o carro em movimento e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, que contou com o apoio de uma equipe feminina, nada de irregular foi encontrado com a condutora.

A droga, no entanto, foi descoberta durante a vistoria no interior do automóvel. Os agentes encontraram uma mochila contendo cerca de 160 gramas de maconha, já divididos e embalados em seis pacotes. Além da substância, também foram apreendidos dinheiro em espécie e um telefone celular.

Para garantir que não havia mais materiais ilícitos escondidos, o canil da PM foi acionado. Um cão farejador fez uma varredura complementar em todo o carro, mas nenhuma outra droga foi localizada.

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Após a ação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada, junto com a maconha e o dinheiro, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.