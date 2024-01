Mulher é presa após tentar roubar casa de idosa em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 36 anos, invadiu e tentou roubar a casa de uma idosa de 71 anos, durante a tarde desta quinta-feira (11) em Apucarana, no norte do Paraná. No entanto, o filho da idosa conseguiu deter a criminosa, segundo a Polícia Militar (PM).

O caso foi registrado em uma residência localizada na rua Carlos Cavalcanti, no Jardim Ponta Grossa. Conforme a PM, a idosa relatou que a criminosa teria entrado na cozinha da casa enquanto ela estava no quarto. Quando ela foi para a cozinha, viu a mulher correndo.

Em seguida, a idosa gritou pelo filho dela, que mora nos fundos da residência e o homem conseguiu parar a mulher antes dela fugir. Segundo a PM, mulher estava com uma bolsinha com R$ 217. Os PMs deram voz de prisão para a criminosa e encaminhou ela para a delegacia.

