Mulher é presa após realizar compras com documento encontrado na rua

Objetos apreendidos na casa da suspeita

A Polícia Civil de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu uma mulher suspeita realizar diversas compras e contratação de serviço na cidade utilizando um documento que ela encontrou na rua. O caso chegou até a delegacia após a vítima registrar um boletim de ocorrência.

De acordo com o delegado André Garcia, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), a vítima relatou que perdeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em dezembro do ano passado. O documento foi encontrado por uma estelionatária que aproveitou e abriu um crediário em uma loja de departamento na cidade. Ainda de acordo com o relato, diversas compras foram realizadas no estabelecimento além da contratação de serviço de internet.

A vítima só tomou conhecimento das fraudes quando as faturas começaram a chegar em sua casa. "Nós identificamos a autora dessas fraudes e representamos pela prisão dela. O mandado foi cumprido nesta terça-feira", afirma Garcia.

Os itens comprados pela suspeita mediante fraude também foram apreendidos e encaminhados à delegacia. "Também encontramos documentos que comprovam que essa pessoa que foi presa é a autora das fraudes. Ela responderá por três crimes de estelionato", assinala o delegado.

