Mulher é presa após esfaquear marido em Apucarana

O homem foi encaminhado pelo Samu para o Hospital da Providência

Um homem foi esfaqueado pela esposa na madrugada deste sábado (15), no Jardim Colonial II, em Apucarana, após uma briga. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima sofreu ferimentos causados por faca nos braços e nas pernas. A equipe foi até o endereço e encontrou o homem sentado em uma cadeira na porta de um bar.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi até o local e constatou que a vítima foi atingida por golpes de faca nos braços e nas pernas, e que havia uma camiseta amarrada no ombro do homem. Ele foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Os socorristas conseguiram conversar com o homem, que relatou que a mulher tinha desferido os golpes de faca e que ele teria corrido e pedido socorro no bar. A PM foi até a casa onde os dois moram e conversou com a mulher. Ela disse aos policiais que é vítima de violência doméstica e que nesta madrugada, o marido chegou na residência alterado, pedindo dinheiro para comprar drogas e começou a xingá-la. A mulher ainda informou que o homem foi para cima dela, com a intenção de machucá-la.

Conforme a PM, a mulher foi presa e encaminhada até a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana. Na delegacia, os policiais entraram em contato com a equipe do Hospital da Providência, que informou que a vítima estava bem e que os ferimentos eram considerados leves. O homem também levou alguns pontos na região do ombro.

