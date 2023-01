Mulher é presa após atear fogo na própria casa, em Apucarana

Da Redação

Uma mulher foi presa após atear fogo na própria casa, no Núcleo Dom Romeu, na Rua São Felipe, em Apucarana. Equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram para o endereço.

A moradora da casa, de acordo com a polícia, estava alterada e teria colocado fogo na própria casa. Os vizinhos ficaram assustados. "Chegou a informação que uma casa estava pegando fogo, com vítimas. Como havia a informação de vítimas, nos deslocamos com dois caminhões e ambulância, mas ao chegar no local, constatamos o incêndio, mas sem vítimas. Controlamos as chamas que atingiram praticamente todos os cômodos", disse o Tenente Waner.

A mulher, de 52 anos, foi levada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, pois colocou a vida de outras pessoas em risco ao colocar fogo na própria casa. Móveis e roupas ficaram destruídos e a estrutura da residência danificada.

Na delegacia, a mulher, que aparentemente estaria alterada, disse que a casa era dela e ficou nervosa após um suposto furto de alimentos que estavam na residência.

