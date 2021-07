Da Redação

Mulher é jogada de carro em movimento pelo marido

Mais um caso de violência contra mulher foi registrado neste domingo (25), em Apucarana, pela Polícia Militar. A vítima disse à equipe que foi jogada do carro em movimento pelo marido.

continua após publicidade .

No local, conforme a PM, a mulher estava com um pequeno ferimento no braço esquerdo e relatou que seu esposo abriu a porta do carro, um Vectra prata, e a empurrou fazendo com que ela caísse do veículo em movimento.

A equipe prestou apoio à vítima. De acordo com o boletim, o autor não foi localizado.