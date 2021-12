Da Redação

Mulher é furtada no transporte coletivo de Apucarana

Uma mulher registrou um boletim de ocorrências na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana após ser vítima de um furto em um ônibus do transporte coletivo da cidade, na manhã desta terça-feira (7).

Segundo a mulher, de 58 anos, moradora do distrito do Pirapó, ela foi furtada em uma circular que fazia a linha do Sumatra ao terminal urbano de Apucarana. “Peguei o ônibus em frente à rodoviária e após ele andar uns dois pontos, três homens bem vestidos e uma mulher entraram. A circular estava muito cheia e eles me prensaram. A mulher começou a perguntar para mim onde ficava o terminal porque ela queria descer lá, me distraindo, e depois que passamos por mais dois pontos eles desceram”, contou a vítima, que percebeu o crime só depois que os criminosos saíram do ônibus, quando foi avisada por uma outra passageira.

O quarteto levou uma carteira que estava na bolsa da mulher, com documentos, cartões e uma quantidade em dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar os suspeitos.