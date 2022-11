Mulher e filhas são vítimas de importunação sexual em parque infantil

Da Redação

Uma mulher que estava com as filhas no parquinho infantil do Espaço das Feiras, na região central de Apucarana, foi vítima de importunação sexual durante a tarde desta quinta-feira, 24. Ela acionou a Polícia Militar (PM), mas o suspeito fugiu e não foi localizado. É o segundo caso deste tipo de crime registrado na cidade nesta semana.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher contou que estava no parque infantil, com duas filhas, quando um homem negro, usando boné preto e branco, camisa branca e calça escura, segurando uma sacola amarela na mão se aproximou.

Ele então, teria começado a se masturbar, olhando para elas. Assustada, ela pegou o celular e foi saindo do local. O suspeito também saiu, saiu sentido terminal.

Os policiais realizaram patrulhamento nas imediações, porém, o suspeito não foi localizado.

Este é o segundo caso de importunação sexual registrada em Apucarana nesta semana.

Na última terça-feira, 22, uma mulher, também foi vítima do crime, em frente ao Hospital da Providência. Por volta da 1h00, ela estava dentro do carro, estacionado em frente ao hospital, quando um homem, usando um roupão com capuz, parou ao lado do veículo e começou a se masturbar. Segundo a vítima, o homem percebeu que a solicitante estava realizando uma ligação e saiu em direção à Praça Rui Barbosa. Ele não foi localizado.

