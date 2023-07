Mulher é ferida por golpes de faca pelo marido em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na noite desta quinta-feira (21) no bairro Jardim Marissol, em Apucarana. A mulher teve cortes no punho e no braço esquerdo.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), durante a agressão o filho da mulher, menor de idade, também foi agredido com um cinto e um pedaço de pau, a criança sofreu várias escoriações na região das costas.

Quando a polícia Militar (PM) chegou no local, o agressor já havia fugido. A PM realizou buscas pela região, mas o homem não foi localizado, as vítimas recusaram atendimento médico. A polícia efetuou as orientações.

