Mulher é ferida com tigela de vidro após discussão por R$ 150 em Apucarana

Agressor fugiu de carro antes da chegada da polícia; a vítima foi socorrida pelo Samu e levada à UPA

Uma mulher de 41 anos sofreu um corte no rosto após ser agredida pelo próprio companheiro com uma tigela de vidro, na tarde de sábado (7), no bairro Vale Verde, em Apucarana (PR). A violência doméstica ocorreu durante uma discussão motivada pela cobrança de uma dívida.

- LEIA MAIS: Briga no trânsito deixa passageiro com o rosto cortado em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a confusão começou porque um dos filhos do agressor devia cerca de R$ 150 para a vítima. Irritado com a cobrança do valor, o homem de 46 anos atacou a mulher, atingindo a região logo acima do olho dela com o objeto.

Após o ataque, o agressor reuniu algumas roupas e fugiu do local em um carro verde. A equipe policial foi acionada e, ao constatar o sangramento da moradora, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros curativos da equipe médica no local, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Aos policiais, a vítima relatou que o homem tem uma chácara na região do Recanto Mundo Novo, para onde costuma ir sempre que o casal tem algum desentendimento. As equipes fizeram buscas pela região e em possíveis esconderijos, mas o suspeito não foi encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado e repassado à Polícia Civil, que dará andamento às investigações sobre a agressão.



