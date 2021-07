Da Redação

Mulher é ferida com golpe de faca em Apucarana; veja

Uma mulher acabou ferida com golpe de faca no abdômen na tarde deste sábado (10) na esquina da Rua Rio Iguaçu com a Rio Tibagi na entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I em Apucarana.

Segundo testemunhas, a mulher moradora de rua chegou em frente a um bar com um sangramento no abdômen pedindo ajuda. Ela contou que seu companheiro a agrediu. A vítima visivelmente embriagada foi encaminhada pelo Samu a Upa.

A Polícia Militar foi chamada no local pelos socorristas e realizou o boletim de ocorrência. Até o momento o autor da facada não foi localizado. Confira a entrevista: