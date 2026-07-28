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Mulher é extorquida e ameaçada por mãe de babá em Califórnia

Vítima repassou dinheiro por medo de suposta facção criminosa e quase foi agredida em seu local de trabalho após confusão familiar

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 07:47:19 Editado em 28.07.2026, 07:47:02
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Mulher é extorquida e ameaçada por mãe de babá em Califórnia
Autor Mulher fez transferência de R$ 200 para suspeita - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Uma jovem de 25 anos procurou a Polícia Militar na segunda-feira (27) após ser alvo de extorsão e ameaças em Califórnia. O conflito teve início após a vítima demitir a cuidadora de seu filho, desencadeando a fúria da mãe da funcionária, que passou a exigir dinheiro para não difamá-la e não atentar contra a sua vida.

-LEIA MAIS: Câmera flagra momento em que jovem é atingido por carro quando ajudava casal em Jandaia do Sul

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De acordo com o registro policial, a vítima havia contratado uma adolescente de 16 anos como babá. A confusão começou quando a criança sofreu uma queda e se machucou durante o expediente da jovem. Ao questionar o que havia acontecido e não receber uma explicação clara, a mãe da criança decidiu dispensar a cuidadora.

Inconformada com a demissão da filha, a mãe da babá procurou a ex-patroa e iniciou uma série de chantagens. Inicialmente, ela exigiu uma transferência de R$ 500, ameaçando espalhar pela cidade o boato de que o ex-marido da vítima estaria flertando com a adolescente.

Diante da recusa, as intimidações se agravaram. A agressora passou a fazer ameaças violentas, afirmando que entregaria o nome da vítima para uma facção criminosa, além de prometer raspar o seu cabelo e mutilar o seu rosto.

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Extorsão e tentativa de agressão

Aterrorizada com a possibilidade de violência, a vítima cedeu à pressão e realizou uma transferência de R$ 200 por meio de um aplicativo de pagamentos.

Momentos depois, a autora das ameaças foi até a escola onde a vítima trabalha, alegando que o dinheiro não havia caído em sua conta. No local, ela voltou a fazer ameaças de morte e tentou partir para a agressão física. A violência só não se concretizou porque pessoas que estavam nas proximidades intervieram e seguraram a mulher.

Após o episódio no trabalho, a vítima se dirigiu imediatamente ao destacamento da PM para registrar a ocorrência. As autoridades de segurança agora devem investigar o caso para as devidas providências legais.

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´polícia ameaças Extorsão MENOR DE IDADE segurança violência
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