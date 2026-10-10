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AGRESSÃO

Mulher é esganada pelo companheiro e morde o agressor para fugir em Apucarana

Ataque motivado por ciúmes aconteceu no Jardim Ponta Grossa; homem fugiu após a vítima pedir socorro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é esganada pelo companheiro e morde o agressor para fugir em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher sofreu uma tentativa de esganamento praticada pelo próprio companheiro na madrugada deste sábado (10), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A agressão aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.

- LEIA MAIS: Briga por política acaba em soco e tentativa de golpe com espeto

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem estava embriagado quando deu início ao ataque e tentou sufocá-la segurando o seu pescoço. Para se libertar da agressão e conseguir fugir, a mulher precisou morder o ombro do homem.

Após se desvencilhar, a vítima correu e avisou que acionaria os policiais. Assustado com a reação, o agressor fugiu do local antes da chegada da viatura.

A equipe policial fez buscas por diversas ruas da região para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência para o prosseguimento das investigações e a adoção de medidas de proteção à vítima.

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´polícia AGRESSÃO ciúmes embriaguez segurança da mulher violência domestica
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