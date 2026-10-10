Mulher é esganada pelo companheiro e morde o agressor para fugir em Apucarana
Ataque motivado por ciúmes aconteceu no Jardim Ponta Grossa; homem fugiu após a vítima pedir socorro
Uma mulher sofreu uma tentativa de esganamento praticada pelo próprio companheiro na madrugada deste sábado (10), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A agressão aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.
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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem estava embriagado quando deu início ao ataque e tentou sufocá-la segurando o seu pescoço. Para se libertar da agressão e conseguir fugir, a mulher precisou morder o ombro do homem.
Após se desvencilhar, a vítima correu e avisou que acionaria os policiais. Assustado com a reação, o agressor fugiu do local antes da chegada da viatura.
A equipe policial fez buscas por diversas ruas da região para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência para o prosseguimento das investigações e a adoção de medidas de proteção à vítima.