Mulher é esganada pelo companheiro e morde o agressor para fugir em Apucarana

Uma mulher sofreu uma tentativa de esganamento praticada pelo próprio companheiro na madrugada deste sábado (10), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A agressão aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o homem estava embriagado quando deu início ao ataque e tentou sufocá-la segurando o seu pescoço. Para se libertar da agressão e conseguir fugir, a mulher precisou morder o ombro do homem.

Após se desvencilhar, a vítima correu e avisou que acionaria os policiais. Assustado com a reação, o agressor fugiu do local antes da chegada da viatura.

A equipe policial fez buscas por diversas ruas da região para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência para o prosseguimento das investigações e a adoção de medidas de proteção à vítima.