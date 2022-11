Mulher é esfaqueada pelo marido no Pirapó; Samu e PM são acionados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso aconteceu na na noite desta quarta-feira (9), por volta das 20h30, no Distrito do Pirapó

Uma mulher foi esfaqueada pelo próprio marido na noite desta quarta-feira (9), por volta das 20h30, no Distrito do Pirapó, em Apucarana, norte do Paraná. O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima.

continua após publicidade .

Segundo os socorristas, em dois golpes ela foi atingida na região do ombro e da costela. A mulher foi encaminhada consciente pela ambulância ao Hospital da Providência, mas sem ferimentos considerados graves.

-LEIA MAIS: Carro fica sem freio e atinge poste em bairro de Apucarana

continua após publicidade .

O esfaqueamento teria acontecido após uma discussão entre o casal. A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram ao local, mas o suspeito, a princípio, fugiu com um carro. As equipes tentam localizar o agressor.

Siga o TNOnline no Google News