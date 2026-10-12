Mulher é enforcada pelo ex-marido durante entrega dos filhos em Apucarana

Uma mulher de 27 anos foi vítima de violência doméstica e ameaçada de morte pelo ex-companheiro na noite deste domingo (11), no Jardim Colonial II, em Apucarana. Segundo relato da vítima à Polícia Militar (PM), a agressão foi motivada por um desentendimento em relação ao horário de devolução dos filhos do casal, que possuem guarda compartilhada.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem de 26 anos foi até o endereço para entregar as crianças, conforme o combinado entre as partes. No entanto, devido a um atraso de aproximadamente uma hora por parte da mãe, o ex-companheiro passou a ofendê-la com diversos xingamentos. A violência verbal rapidamente escalou para agressão física quando o homem derrubou a vítima no chão e a enforcou com as mãos. Durante as agressões, ele afirmou que a mataria caso ela voltasse a se atrasar.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e prestou o primeiro atendimento à vítima no local. Após registrar os fatos, a equipe policial orientou a mulher a comparecer à Delegacia da Mulher do município para formalizar a denúncia, dar andamento às providências legais cabíveis e solicitar medidas protetivas de urgência contra o agressor.



