Mulher é encontrada morta dentro de casa em Apucarana

Uma idosa, de 73 anos, foi encontrada morta dentro de uma residência localizada na Rua Pedro Boutros Hannoun Elias, no Jardim Santos Dumont, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da tarde desta quarta-feira (6).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência, mas a mulher já estava em óbito. Francisca Pacheco Pinto morava sozinha e estava caída no quintal, com uma lesão na cabeça.

Por causa do ferimento, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados, porém, após levantamento no local, foi constatado que a morte teria sido natural, a idosa teria passado mal e sofreu a queda, caindo perto do tanque, a torneira estava ligada quando as equipes chegaram.

A PM registrou a ocorrência e a funerária foi chamada para recolher o corpo. O filho que encontrou a mãe sem vida.









