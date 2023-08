Mulher é encontrada aos prantos pela PM após apanhar do marido

Uma vizinha chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, após o casal que mora na casa ao lado ter entrado em uma briga. De acordo com a denúncia, o homem estaria batendo na esposa e ainda teria jogado ela no meio do quintal depois da agressão.

Quando a equipe chegou na residência localizada no bairro Vila Nova, se deparou com a mulher aos prantos. O homem, extremamente alterado, estava batendo e quebrando uma das paredes da casa e tentando destruir uma das portas. Ele também estava com um guarda-chuva e tentava quebrar o objeto.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22 horas e o casal estava visivelmente embriagado. Durante uma conversa com a vítima, ela relatou que apanha todos os dias do marido, inclusive ela confirmou que havia acabado de ser agredida e ameaçada de morte.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.



