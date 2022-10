Mulher é encaminhada à UPA após ser gravemente ferida por faca

Da Redação

O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira

Uma mulher precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, após ser gravemente ferida no pescoço, braços, rosto e orelhas, na manhã dessa quarta-feira (19). De acordo com o boletim de ocorrência, feito pela Polícia Militar (PM), a vítima não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas, possivelmente, ela foi ferida por alguém que estava armado com uma faca.

Funcionários da UPA questionaram a mulher sobre como ela se feriu, porém, a vítima se negou a dar informações. Então, uma profissional de saúde acionou uma equipe da PM.

Com a chegada da equipe policial, a paciente foi ríspida e também não informou o que ocorreu.



Com a gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para o hospital da Providência, pois o corte no braço teria afetado um músculo e causado atrofia no membro, necessitando de uma cirurgia para reconstrução.

