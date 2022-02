Mulher é detida por dirigir embriagada com a mãe de 90 anos

Da Redação

Aparelho para teste etilométrico

A Polícia Militar de Apucarana abordou uma motorista no centro da cidade, no início da noite de sexta-feira (04), por apresentar sinais de embriaguez ao volante. A mulher, de 57 anos, havia acabado de sair de um restaurante e com ela, no carro, estava uma senhora de 90 anos, mãe da condutora.

A PM recebeu informações de que duas mulheres estariam em um veículo Ford Ka, de cor prata, na rua Clotário Portugal, na região central da cidade e que haveria possibilidade de que a condutora estivesse embriagada. Uma equipe de serviço da PM localizou o carro e os policiais relataram que a motorista dirigia em “zigue-zague”. Na abordagem, os policiais ofereceram o teste etilométrico, que registrou o valor de 0,90 mg/l.

A condutora não apresentou nenhum outro condutor habilitado em condições de conduzir o veículo e nem algum outro responsável para acompanhar a mãe. Assim, os policiais encaminharam as duas mulheres e o veículo para a 17ª. Subdivisão Policial.