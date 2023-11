Mulher é detida após furtar grama sintética de campinho em Apucarana

Mulher alega que retirou material com a ajuda do irmão

Uma mulher de 54 anos foi detida após furtar vários metros de grama sintética da obra do programa Meu Campinho em Apucarana, no norte do Paraná. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (17), no Jardim São Pedro, e foi testemunhado por uma pessoa que avisou a Polícia Militar (PM). Assista o vídeo abaixo.

Conforme a denúncia, o material artificial - que já estava instalado - foi retirado pela mulher que colocou ao menos cinco rolos em seu carro e os levou para a casa. A moradora foi seguida pela testemunha até o Jardim Apucarana onde a PM apreendeu o material. A mulher foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP). Segundo a PM, ela não tem antecedentes criminais.

Na delegacia, ela alegou que retirou o material com a ajuda de seu irmão. Ele seria funcionário da empresa executora da obra do campinho e não teria recebido seu pagamento. Ainda segundo a suspeita, a empresa teria autorizado a retirada da grama, como forma de quitar o débito. A polícia tenta ouvir o irmão dela e também deve contatar a empresa responsável pela obra a fim de obter maiores esclarecimentos.

