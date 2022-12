Mulher é detida após esfaquear ex-marido no centro de Apucarana

Da Redação

Durante o atendimento, a vítima disse ao médico que a agressora era ex-mulher e mãe da filha dele

Uma mulher, de 25, foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e pela Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta terça-feira, 20, depois de esfaquear o ex-marido, de 27 anos, na Praça do Redondo, região central da cidade. O homem precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a uma vítima de esfaqueamento. Uma equipe da PM também foi acionada. No local, foi encontrado um homem, com pelo menos 3 golpes de faca, sendo no braço, tórax e nas costas. Ele foi encaminhado pelos socorristas ao Hospital da Providência para atendimento médico.

Durante o atendimento, a vítima disse ao médico que a agressora era ex-mulher e mãe da filha dele. Ainda segundo o relatório da polícia, a mulher teria acionado a GCM informando que havia esfaqueado o homem e estaria no local, aguardando a equipe.

A mulher contou para a GCM que eles discutiram durante o dia, já durante a noite, tentou agredi-la, então aconteceu o esfaqueamento. As perfurações foram superficiais. A mulher foi levada para a delegacia e depois liberada.

