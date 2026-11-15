Mulher é derrubada e arrastada por ciclista durante roubo de celular em Apucarana

Vítima caminhava pela via quando foi surpreendida pelo suspeito, que fugiu em direção à linha férrea. Apesar das escoriações, ela recusou atendimento

Uma mulher ficou ferida após ser derrubada e arrastada por um assaltante de bicicleta na noite deste sábado (14), na Avenida São João, no bairro Jardim Apucarana, em Apucarana. O criminoso usou de força física para roubar o celular da vítima, um modelo iPhone 13, e fugiu logo em seguida.

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De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, ela caminhava pela avenida quando, nas proximidades da esquina com a Rua Maranhão, em frente a um terreno baldio, foi surpreendida pelo homem. Durante a abordagem violenta, o suspeito a jogou no chão e a arrastou pela via pública para conseguir subtrair o telefone. Após o ataque, o ciclista fugiu com o aparelho em direção à linha férrea.

Em decorrência das agressões, a vítima sofreu escoriações no braço direito e queixava-se de dores na região das costas, mas optou por recusar atendimento médico no local. Aos policiais, ela descreveu o assaltante como um homem de baixa estatura, de pele parda, que vestia bermuda e uma blusa de moletom vermelha no momento do crime.

A equipe da Polícia Militar realizou o registro do boletim de ocorrência e orientou a mulher sobre os procedimentos legais. A vítima informou que possui a nota fiscal e o número de IMEI do aparelho — dados essenciais para o bloqueio e rastreamento —, que estão guardados em outra cidade, mas serão providenciados e entregues à Polícia Civil para auxiliar nas investigações e na tentativa de recuperar o telefone.