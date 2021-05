Mulher é atropelada por moto no centro de Apucarana; assista

Continua após publicidade

Um atropelamento foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (7), no cruzamento da Rua Ponta Grossa com a Rua Osório Ribas de Paula, no centro de Apucarana.

Na moto haviam duas pessoas. Elas foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica. A vítima que foi atropelada, uma mulher, foi atendida pelos socorristas do Samu e encaminhada para o Hospital da Providência, devido a gravidade dos ferimentos.

Segundo testemunhas, a mulher atravessava a faixa de pedestres da Rua Ponta Grossa, quando foi atingida pela moto.