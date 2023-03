Mulher é atropelada por carro na Avenida Curitiba; Siate é acionado

Da Redação

Siate dos bombeiros foi ao local para socorrer a vítima

Uma mulher foi atropelada por um carro na tarde desta terça-feira (28), no cruzamento da Avenida Curitiba e da Rua Clóvis da Fonseca, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a vítima, de 34 anos, que sofreu um edema no crânio, ferimentos considerados leves, segundo os socorristas.

Segundo testemunhas, o veículo era conduzido por uma idosa, que na sequência se deslocou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a vítima foi encaminhada.

POSTE QUEBRADO NA AV. MINAS GERAIS

Pelo menos um poste quebrou e fios de energia arrebentaram na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, norte do Paraná. Conforme a Copel, 297 imóveis daquela região foram afetados e estão no escuro. Equipes trabalham para resolver o problema.

