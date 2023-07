Mulher é atropelada por carreta na BR-376 em Apucarana; veja

Uma mulher, de 43 anos, foi atropelada por uma carreta na BR-376 em Apucarana, no Norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (20). Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e um caminhão de resgate, do Corpo de Bombeiros, foram enviados ao local. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado. O acidente ocorreu em trecho do Contorno Sul, no sentido para Curitiba. Veja vídeo do local abaixo

Segundo os socorristas, a mulher sofreu ferimentos moderados. Ela foi atendida com lesões na cabeça, com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE). A vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou o trânsito no local durante o atendimento à vítima.

Relato dos caminhoneiros

O motorista da carreta que atropelou a vítima relatou que a mulher estava andando pelo acostamento da rodovia. Inicialmente, o trabalhador acreditou que ela estaria pedindo carona, no entanto, segundo ele, subitamente a mulher teria invadido a pista.

O caminheiro afirmou ainda que um acidente maior e mais grave foi evitado, já que ele estava em velocidade reduzida e o motorista de um segundo caminhão, que vinha logo atrás, também estava atento à situação.

O segundo caminhoneiro também contou sobre o momento e afirmou ele e o companheiro "previram o acidente". “Em 20 anos que eu dirijo essa é a primeira vez que acontece uma situação dessa, mas graças a Deus eu estava atento para livrar o mal", afirmou o motorista que agiu rapidamente e conseguiu evitar de bater na traseira do carreta e talvez também atropelar a vítima.

