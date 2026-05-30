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ACIDENTE

Mulher é atropelada na faixa de pedestres perto do terminal urbano de Apucarana

Condutora do veículo permaneceu no local após a colisão. Vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 11:59:21 Editado em 30.05.2026, 20:27:17
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Mulher é atropelada na faixa de pedestres perto do terminal urbano de Apucarana
Autor Foto: Fabiana Alves Fonseca Garcia

Uma mulher foi atropelada por um Peugeot 208 enquanto atravessava a faixa de pedestres na manhã deste sábado (30), na rua Osório Ribas de Paula, nas proximidades do terminal rodoviário de Apucarana. A condutora do veículo, que não sofreu ferimentos, permaneceu no local após a colisão para acionar as autoridades e prestar o socorro necessário à vítima.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocado para a ocorrência, realizando os primeiros atendimentos ainda na via pública antes de encaminhar a pedestre ao Hospital da Providência.

Até o momento da publicação desta reportagem, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade das lesões ou o atual estado de saúde da mulher. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar também estiveram no local para registrar o boletim de ocorrência e organizar o trânsito na região.


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