Mulher é atropelada dentro do terminal urbano de Apucarana

Da Redação

De acordo com os socorristas, a mulher estava consciente

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu uma mulher que foi atropelada dentro do terminal urbano de Apucarana. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20) e chamou a atenção das pessoas que estavam no local.

Conforme testemunhas, o ônibus que iria sair do terminal atingiu a mulher, que caiu. Pessoas comentaram que o barulho do atropelamento assustou. De acordo com os socorristas, a mulher estava consciente, com alguns ferimentos e foi levada para o Hospital da Providência, que fica bem próximo do local do acidente. Em breve mais informações.

Um motociclista, de 59 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (20), após um acidente na PR-170, mais conhecida como Rodovia do Milho, na saída de Novo Itacolomi para Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A colisão, que aconteceu por volta das 6h40, envolveu um micro-ônibus da Saúde do município de Rio Branco do Ivaí.

No micro-ônibus estavam, além do motorista, sete pessoas que iriam para consultas em Apucarana. Ninguém do coletivo se feriu. Já o motociclista, Adilson Ferreira da Silva, morador de Novo Itacolomi, morreu na hora. A batida aconteceu na altura da Fazenda São Miguel.

