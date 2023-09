Mulher é atropelada ao atravessar a rua no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher de 40 anos ficou ferida após ser atropelada no início da tarde desta segunda-feira (11) na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana (PR). Ela foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhada para atendimento médico.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Mulher chama a PM após seu marido desaparecer em Apucarana

A vítima foi atropelada quando foi atravessar a rua. Ela foi socorrida inicialmente por pedestres e depois pelos socorristas com suspeita de fratura na perna esquerda. A mulher foi levada para o Hospital da Providência.

continua após publicidade

OUTRA OCORRÊNCIA

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após cair com a moto na Rua Apucarana, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. O acidente foi registrado por volta das 11h30 desta segunda-feira (11). Segundo informações apuradas no local, o condutor da motocicleta seguia sentido bairro centro quando se desequilibrou e sofreu a queda. Leia matéria completa aqui.

Siga o TNOnline no Google News