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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é atacada e roubada por ex na rua de casa em Apucarana

Inconformado com o fim do relacionamento, o agressor vinha perseguindo a vítima repetidamente em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 10:24:27 Editado em 28.06.2026, 10:24:16
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Mulher é atacada e roubada por ex na rua de casa em Apucarana
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma mulher foi vítima de agressão e roubo na noite deste sábado (27), no bairro Recanto Mundo Novo, na cidade de Apucarana. O crime foi cometido pelo próprio ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento e vinha perseguindo a mulher no trabalho e na casa de familiares há meses.

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A vítima caminhava perto de sua casa quando foi surpreendida pelo agressor, que chegou de motocicleta acompanhado por um cúmplice. O homem a empurrou de forma violenta, arrancou o aparelho celular de suas mãos e fugiu logo em seguida.

A mãe da vítima relatou à polícia que, momentos após o crime, o suspeito estacionou a moto perto da casa da família. Ela foi até o local e conseguiu recuperar o celular da filha antes que o agressor escapasse novamente antes da chegada da viatura. A polícia registrou a ocorrência e orientou a mulher sobre os procedimentos legais para garantir a sua segurança.

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AGRESSÃO Apucarana PERSEGUIÇÃO roubo segurança da mulher violência domestica
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