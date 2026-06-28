Mulher é atacada e roubada por ex na rua de casa em Apucarana
Inconformado com o fim do relacionamento, o agressor vinha perseguindo a vítima repetidamente em Apucarana
Uma mulher foi vítima de agressão e roubo na noite deste sábado (27), no bairro Recanto Mundo Novo, na cidade de Apucarana. O crime foi cometido pelo próprio ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento e vinha perseguindo a mulher no trabalho e na casa de familiares há meses.
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A vítima caminhava perto de sua casa quando foi surpreendida pelo agressor, que chegou de motocicleta acompanhado por um cúmplice. O homem a empurrou de forma violenta, arrancou o aparelho celular de suas mãos e fugiu logo em seguida.
A mãe da vítima relatou à polícia que, momentos após o crime, o suspeito estacionou a moto perto da casa da família. Ela foi até o local e conseguiu recuperar o celular da filha antes que o agressor escapasse novamente antes da chegada da viatura. A polícia registrou a ocorrência e orientou a mulher sobre os procedimentos legais para garantir a sua segurança.