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VIOLÊNCIA

Mulher é arrastada pelos cabelos por ex-marido e salva por trabalhadores em Apucarana

Vítima tentava buscar abrigo na casa da mãe quando foi interceptada na rua, espancada e arrastada pelos cabelos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 07:24:32 Editado em 28.07.2026, 07:24:26
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Mulher é arrastada pelos cabelos por ex-marido e salva por trabalhadores em Apucarana
Autor Mulher foi violentada nesta madrugada de terça-feira - Foto: Agência Brasil/Imagem ilustrativa

Na madrugada desta terça-feira (28), uma mulher foi resgatada por funcionários de uma empresa de logística após ser violentamente agredida pelo ex-companheiro nas proximidades da Estação Ferroviária, na Barra Funda, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos próprios trabalhadores, que abrigaram a vítima desorientada até a chegada da equipe.

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De acordo com o relato feito aos policiais, a mulher conviveu com o agressor por cerca de sete anos, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Aproveitando que o homem havia saído de casa, ela tentou deixar o imóvel para buscar abrigo na residência de sua mãe. No entanto, foi localizada e interceptada por ele enquanto caminhava pela rua.

Durante o ataque, o ex-marido a ameaçou de morte e desferiu um chute em sua perna, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça no chão. Na sequência, a vítima foi arrastada pelos cabelos. A violência só foi interrompida porque funcionários que trabalhavam no pátio ferroviário ouviram os gritos de socorro e correram para intervir.

Quando a equipe policial chegou ao local, o agressor já havia fugido. A mulher queixava-se de dores na cabeça devido à queda, mas dispensou o acionamento de uma ambulância. Visivelmente assustada e com medo, ela também recusou o apoio da polícia para voltar à residência e buscar seus pertences pessoais naquele momento.

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A vítima foi entregue aos cuidados de uma irmã, que compareceu ao local. Ambas receberam todas as orientações necessárias sobre os procedimentos legais para garantir a segurança da mulher, como o pedido de medidas protetivas de urgência. A polícia realizou patrulhamento na região, mas o agressor não foi localizado.

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agressão física' ajuda a vítimas Apucarana medidas protetivas segurança da mulher violência domestica
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