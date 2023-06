Mulher é “apagada” com mata-leão durante assalto em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi agredida durante um assalto na noite desta quinta-feira, 15, na Rua Silva Jardim, próximo ao colégio Platão, em Apucarana. Ela foi atacada por dois homens, por volta das 21h30. Eles levaram a bolsa dela com os objetos pessoais.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima relatou que caminhava nas proximidades do ginásio de esportes do colégio Platão, quando foi atacada pelas costas por dois homens, sendo que um deles a pegou com muita violência em uma gravata mata-leão, até que ela perdesse os sentidos e caísse ao chão, batendo a cabeça. Os bandidos levaram a bolsa dela.

A mulher informou ainda que, ao final do assalto, já quase sem consciência, viu que eles fugiram com uma bicicleta, porém não soube dar mais detalhes.

Os policiais acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para receber atendimento médico.

Câmeras de segurança próximas do local deverão ser analisadas para identificar os ladrões.