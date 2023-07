Mulher é ameaçada por suposta traição após demorar no trabalho

Uma mulher foi ameaçada de morte pelo próprio marido após ter supostamente demorado para voltar para casa depois do trabalho. O homem teria afirmado uma traição da companheira. O caso aconteceu nesta quarta-feira (27), em Apucarana, norte do Paraná.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima por volta das 23 horas, em uma residência no bairro Recanto Novo Mundo. De acordo com relato da mulher, o marido estaria embriagado e a ameaçou de morte, alegando que ela teria demorado no trabalho e estaria cometendo a traição.

Os policiais militares fizeram as orientações necessárias, e a vítima não quis representar criminalmente contra o marido. Segundo o B.O., ela desejava apenas que ele saísse de casa. Diante do estado de embriaguez do homem, ele não conseguiu sair do imóvel, e a mulher acabou indo dormir na casa da filha dela.

