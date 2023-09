Mulher é ameaçada pelo filho com faca na rodoviária de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher foi ameaçada pelo próprio filho com uma faca na noite desta segunda-feira (18) na rodoviária de Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu por volta das 19h00.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Lista de sepultamentos desta terça-feira (19) na região; veja

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com a vítima. Segundo a mulher, o filho estava realizando a ameaça pois queria que ela embarcasse em um ônibus e fosse para a cidade de Curitiba (PR), para buscar familiares que haviam ido embora.

continua após publicidade

No entanto, de acordo com os policias, após a chegada dos agentes, o suspeito havia mudado a versão e passou a querer apenas que a mãe pagasse a passagem para ele ir atrás da ex-mulher, que também estava em Curitiba. A vítima aceitou pagar a passagem e decidiu não representar contra o filho. Conforme a PM, a faca não foi localizada.

Siga o TNOnline no Google News