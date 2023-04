Mulher é ameaçada pelo ex na frente dos filhos pequenos, em Apucarana

Da Redação

A mulher já possui medida protetiva contra o homem

Uma mulher, moradora do Núcleo João Paulo, em Apucarana, acionou a Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira, 11, depois que seu ex-companheiro invadiu a residência onde ela mora com os 03 filhos menores e passou a ameaça-la de morte. A mulher já possui medida protetiva contra o homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex foi até a casa dela, fez ameaças de morte com uma faca, e ainda a xingou de diversos palavrões. Ela ainda contou aos policiais que o agressor levou a chave da casa dela. Todas as ameaças ocorreram na frente dos filhos de 04 anos, 02 anos e de um bebê de 9 meses.

Na chegada da equipe policial, o homem já tinha fugido. A vítima foi orientada.

OUTRA OCORRÊNCIA



