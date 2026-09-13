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DENÚNCIA

Mulher é ameaçada com facão pelo próprio irmão e foge pedindo socorro em Mauá da Serra

Filha da vítima acionou a Polícia Militar após ver o tio tentar golpear a mãe no bairro Vila Maria, na tarde de sábado (12)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é ameaçada com facão pelo próprio irmão e foge pedindo socorro em Mauá da Serra
Autor O homem ameaçou a irmã, que precisou pedir socorro - Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

Uma mulher foi agredida e ameaçada com um facão pelo próprio irmão na tarde de sábado (12), no bairro Vila Maria, em Mauá da Serra. A vítima precisou correr pela via pública gritando por socorro para escapar dos golpes. O caso foi denunciado à Polícia Militar pela filha da mulher, que presenciou o ataque do tio e acionou as autoridades.

-LEIA MAIS: Homem usa esposa como escudo humano após agredir família e acaba preso em Apucarana

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Quando a equipe policial chegou ao endereço inicial da ocorrência, os envolvidos já não estavam mais no local. Em contato com a jovem que fez a denúncia, os agentes foram informados de que, após o susto, a mãe decidiu ir atrás do agressor em outro bairro. A guarnição se deslocou até a região indicada para tentar intervir, mas não localizou nenhuma das partes.

A situação só foi totalmente esclarecida após os policiais conseguirem contato telefônico com a vítima, que já havia retornado para a sua residência em segurança. Ela confirmou aos agentes que teve um desentendimento com o irmão, relatando que foi agredida fisicamente antes de ser alvo das ameaças com a arma branca. Apesar da gravidade do episódio, a mulher afirmou não ter sofrido lesões aparentes. O autor do ataque conseguiu fugir e não foi encontrado pelas equipes. A vítima foi orientada pela Polícia Militar e informou que registrará uma representação criminal contra o irmão posteriormente.

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´polícia ataque com faca Mauá da Serra segurança pública VIOLÊNCIA FAMILIAR
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