Mulher é ameaçada com facão pelo próprio irmão e foge pedindo socorro em Mauá da Serra

Uma mulher foi agredida e ameaçada com um facão pelo próprio irmão na tarde de sábado (12), no bairro Vila Maria, em Mauá da Serra. A vítima precisou correr pela via pública gritando por socorro para escapar dos golpes. O caso foi denunciado à Polícia Militar pela filha da mulher, que presenciou o ataque do tio e acionou as autoridades.

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Quando a equipe policial chegou ao endereço inicial da ocorrência, os envolvidos já não estavam mais no local. Em contato com a jovem que fez a denúncia, os agentes foram informados de que, após o susto, a mãe decidiu ir atrás do agressor em outro bairro. A guarnição se deslocou até a região indicada para tentar intervir, mas não localizou nenhuma das partes.

A situação só foi totalmente esclarecida após os policiais conseguirem contato telefônico com a vítima, que já havia retornado para a sua residência em segurança. Ela confirmou aos agentes que teve um desentendimento com o irmão, relatando que foi agredida fisicamente antes de ser alvo das ameaças com a arma branca. Apesar da gravidade do episódio, a mulher afirmou não ter sofrido lesões aparentes. O autor do ataque conseguiu fugir e não foi encontrado pelas equipes. A vítima foi orientada pela Polícia Militar e informou que registrará uma representação criminal contra o irmão posteriormente.