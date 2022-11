Mulher é ameaçada após atrasar parcela de carro em Apucarana

Da Redação

PM foi chamada para atender a ocorrência no Jardim Colonial

Uma moradora do Jardim Colonial, em Apucarana, no norte do Paraná, foi alvo de ameaças após atrasar a parcela de um carro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o antigo proprietário do veículo, um GM Celta, invadiu a casa dela e fez ameaças por causa da dívida.

A vítima relatou à PM que comprou o carro há um ano e que atrasou apenas uma parcela. Ela afirma ainda que entrou em contato com o antigo dono para explicar o motivo do atraso e afirmou que iria colocar o pagamento em dia. No entanto, no outro dia, o homem invadiu sua casa e muito irritado, tomou o celular da vítima e jogou o aparelho no chão.

Mediante ameaças, o homem tentou retirar o carro do local, alegando que o veículo continua em seu nome. No entanto, saiu do local sem levar o veículo. A moradora registrou um boletim de ocorrências.

