Mulher é agredida por namorado e deixada no meio da rua, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, se dirigiu até o Núcleo Habitacional Mathias Hoffmann na noite desta quinta-feira (23), após uma mulher ter sido agredida pelo seu namorado. A ocorrência foi registrada por volta das 19h17.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma senhora que não foi identificada, sofreu agressões do companheiro e foi deixada e encontrada no meio da rua. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento médico.

- LEIA MAIS: Paciente morre e médicos ficam com medo de familiares; PM foi acionada

continua após publicidade .

Conforme relato de testemunhas, a violência teria acontecido no mesmo dia. Ainda no local, a equipe policial constatou que a mulher estava em estado de embriaguez. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Não há informações sobre o namorado e autor das agressões.

Siga o TNOnline no Google News