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APUCARANA

Mulher é agredida por companheiro após flagrá-lo em site adulto

Homem foi detido no local após alegar que a parceira estava quebrando objetos na casa

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:54:47 Editado em 18.05.2026, 08:54:44
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Mulher é agredida por companheiro após flagrá-lo em site adulto
Autor Violência doméstica ocorreu no Residencial Mirian - Foto: Pixabay

Um homem foi detido na manhã de domingo (17) no Residencial Mirian, em Apucarana, suspeito de agredir a própria companheira. O caso de violência doméstica aconteceu após uma forte discussão do casal.

-LEIA MAIS: Carro invade calçada após colisão e atropela mulher em Apucarana

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada ao endereço após os dois envolvidos tentarem acionar as autoridades. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher chorando bastante e em estado de nervosismo.

Aos agentes, ela contou que a briga começou depois que encontrou o parceiro acessando sites com conteúdo pornográfico. Segundo a vítima, durante o desentendimento, o homem a segurou pelo pescoço e deu tapas em seu rosto. No momento do atendimento, a polícia não notou machucados visíveis na mulher.

Já o suspeito apresentou outra versão da história. Ele afirmou que tentou ligar para a polícia primeiro, justificando que a mulher havia começado a quebrar os objetos da casa, mas a ligação acabou caindo.

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Diante da situação relatada pela vítima, o homem foi detido. Como ele colaborou com o trabalho dos policiais e manteve a calma, não foi necessário o uso de algemas. O casal foi levado para a delegacia de Apucarana, onde a ocorrência foi registrada para que as medidas legais sejam tomadas.


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Apucarana Direitos das Mulheres POLICIA MILITAR violência
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