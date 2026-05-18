Mulher é agredida por companheiro após flagrá-lo em site adulto
Homem foi detido no local após alegar que a parceira estava quebrando objetos na casa
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Um homem foi detido na manhã de domingo (17) no Residencial Mirian, em Apucarana, suspeito de agredir a própria companheira. O caso de violência doméstica aconteceu após uma forte discussão do casal.
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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada ao endereço após os dois envolvidos tentarem acionar as autoridades. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher chorando bastante e em estado de nervosismo.
Aos agentes, ela contou que a briga começou depois que encontrou o parceiro acessando sites com conteúdo pornográfico. Segundo a vítima, durante o desentendimento, o homem a segurou pelo pescoço e deu tapas em seu rosto. No momento do atendimento, a polícia não notou machucados visíveis na mulher.
Já o suspeito apresentou outra versão da história. Ele afirmou que tentou ligar para a polícia primeiro, justificando que a mulher havia começado a quebrar os objetos da casa, mas a ligação acabou caindo.
Diante da situação relatada pela vítima, o homem foi detido. Como ele colaborou com o trabalho dos policiais e manteve a calma, não foi necessário o uso de algemas. O casal foi levado para a delegacia de Apucarana, onde a ocorrência foi registrada para que as medidas legais sejam tomadas.