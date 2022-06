Mulher é agredida pelo tio ao tentar impedir mãe de usar drogas

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher foi agredida pelo próprio tio, nesta quinta-feira (17), no Parque Bela Vista, em Apucarana. A vítima tentava impedir que a mãe consumisse drogas, incentivada pelo tio, um homem de 26 anos.

Segundo relato da vítima para a Polícia Militar, o tio, de 26 anos, estaria usando drogas com a irmã, que é a mãe da vítima. A jovem relata que ao ver o que estava acontecendo, tentou impedir o fato, para proteger a mãe.

Na discussão com o tio, o homem teria desferido um soco no rosto da jovem, ocasionando uma grave lesão no nariz. Logo em seguida à agressão, o homem teria ido para sua casa, que fica nos fundos da casa da mãe, na rua Juvenal Cantador.

Diante dos relatos, a equipe da Polícia Militar foi até a casa dos fundos, onde o homem acusado foi abordado. Nas buscas pessoais, os policiais não encontraram nenhuma droga. Detido, o homem passou a fazer uma série de ameaças à sobrinha, chegando inclusive a dizer que iria matá-la, que “isso não ficaria assim”.

Com a situação agravada pelas ameaças, foi dada voz de prisão ao autor da agressão, por lesão corporal e ameaças, e ele foi encaminhado à 17a Subdivisão Policial para as providências legais.

A vítima, com a lesão do nariz, foi encaminhada pelo Samu para atendimento médico na UPA e, em seguida, também foi encaminhada à delegacia de polícia para ser ouvida.